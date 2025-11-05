Путин предложил замглавы ФАС возглавить российский регион

Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королёву возглавить Тверскую область.

Путин назвал регион один из заметных и важных, но непростым из-за вопросов, требующих дополнительного внимания.

«Спасибо большое за высокое оказанное доверие. Я к этому готов. Уверен, что оправдаю Ваше доверие. Хотел бы сказать, что в качестве главного приоритета, конечно, будет являться в моей работе повышение качества жизни людей», — сказал Королёв.

Путин предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова.