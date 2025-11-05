Слова главы евродипломатии Каи Каллас о принятии Украины в Евросоюз к 2030 году являются лишь «осенними фантазиями», она невольно выдала стратегию Запада о захвате республики. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, Каллас, «сама того не ведая», выдала дорожную карту «далеко идущих захватнических планов коллективного Запада». Он вмешивается в дела третьих стран, лишая их суверенитета, считает парламентарий. Подобная политика ведет к развязыванию на их территориях «полномасштабных боевых действий», отметил депутат.

«Поэтому Россия больше не питает иллюзий на то, что у западного политического руководства проявится здравомыслие и чувство самосохранения, и как говорится: если предупрежден — значит вооружен», — сказал Шеремет.

Каллас назвала сроки вступления Украины в ЕС

Накануне глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. При этом, по ее мнению, для Киева вступление в Евросоюз должно стать «важной гарантией безопасности».