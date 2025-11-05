Роль Лукашенко в конфликте на Украине раскрыли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, обеспечивая дипломатический диалог. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Никто не сделал больше для обеих сторон в решении гуманитарных проблем и обеспечении дипломатического диалога», — описал он значение белорусского лидера в разрешении кризиса.

Названа ключевая цель Лукашенко в контактах с Трампом

При этом, по словам политолога, активное участие в мирном процессе может укрепить роль Белоруссии на международной арене. А это, в свою очередь, дополнит нормализацию белорусско-американского диалога, который уже начинает восстанавливаться.

Ранее политолог Евгений Минченко рассказал о цели Александра Лукашенко в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, белорусский лидер ищет дополнительную опору тесным связям с Россией.