Китайское издание Sohu описало, как мир отреагировал на шаги Владимира Путина после новых американских санкций — первых после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Президент США также отменил встречу с Путиным в Будапеште, но, как отметили в Китае, ответ Москвы оказался неожиданным и произвел впечатление.

За три дня Путин сделал несколько быстрых шагов, которые привлекли внимание во всем мире. Китайские журналисты написали, что всё происходило так стремительно, будто наблюдатели стали свидетелями чего-то невероятного.

По мнению аналитиков из Китая, Россия показала, что умеет сочетать силу и гибкость. Сразу после объявления санкций Путин рассказал об успешных испытаниях двух новых стратегических систем — ракеты «Буревестник» и подводного дрона «Посейдон». Потом он поручил создать условия для сдачи в плен украинских военных.

Эти действия, по словам экспертов, показали стратегический подход российского лидера. Он одновременно предложил гуманитарный вариант решения конфликта и продемонстрировал оружие, способное повлиять на мировой баланс.

В Sohu написали, что новости из Москвы застали Запад врасплох. Россия ясно дала понять, что инициатива перешла к ней, и чем дольше Запад будет отрицать это, тем сложнее ему будет справиться с последствиями.

Издание заключает, что после заявлений Путина на Западе усилилось беспокойство — их главный страх начинает воплощаться.