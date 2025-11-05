К словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой о башне в Риме нужно прислушаться. Об этом высказался политик и профессор Микеле Джерачи на своей странице в социальной сети X.

© Lenta.ru

«Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке "перезагрузить мозги" итальянцев, которая грозит привести Италию к краху», — написал он.

Захарова обвинила Европу в спонсорстве терроризма из-за Украины

Помимо этого, Джерачи задался вопросом, насколько Италии выгодна конфронтация с РФ, которая ничего не сделала Риму.

Ранее стало известно, что в центре Рима обрушилась часть башни Торре Деи Конти. Захарова прокомментировала это. Как указала дипломат, Италия рухнет вся — от экономики до башен, — пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков.