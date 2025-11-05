Премьер-министром Японии впервые за всю историю стала женщина – Санаэ Такаити в конце октября вступила в должность и приступила к выполнению обязанностей. Как отметили китайские журналисты, с первых дней на новом для себя посту новый японский лидер принялась удивлять своими нестандартными решениями.

«Санаэ Такаити сделала то, что лишило Белый дом дара речи», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье отмечается, что Такаити пришла к власти в непростой период для Японии: экономика переживает рецессию, а связи с рядом стран, особенно с Россией, обострились из-за взаимных санкций. На этом фоне мало кто предполагал, что новый премьер-министр Японии воздержится от новых враждебных шагов против РФ, а предпочтет нанести удар по США.

Недавно президент США Дональд Трамп посетил Японию в рамках своего азиатского визита. В ходе его беседы с Санаэ Такаити обсуждался вопрос о России. Американский лидер призвал японского премьера усилить давление на Кремль.

«Решение Японии стало действительно неожиданным. Санаэ Такаити практически сразу же отклонила просьбу США о прекращении закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) со стороны Японии. Этот инцидент вызвал недоумение в Белом доме», – сообщают китайские журналисты.

Трамп ведет активную кампанию по оказанию прессинга на партнеров России, стремясь вынудить их отказаться от приобретения российских нефти и газа. В этой ситуации ожидалось, что убедить Японию будет несложно, однако Санаэ Такаити удивила всех, дав понять, что не намерена следовать указаниям США. По мнению китайских экспертов, это стало значительным успехом для российского президента Владимира Путина, который фактически одержал верх над Трампом на его же территории, учитывая давние союзнические отношения между Японией и США. Для американской стороны это серьезный удар по имиджу, пишет АБН24.

