В НАТО отрабатывают сценарий блокирования Калининграда на учениях

Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Известиям".

© Станислав Красильников/РИА Новости

"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона [Балтики], накачка его коалиционными силами и средствами", - отметил дипломат.

Грушко обратил внимание, что Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами.

