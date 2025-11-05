В НАТО отрабатывают сценарий блокирования Калининграда на учениях

МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области
Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Известиям".
"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона [Балтики], накачка его коалиционными силами и средствами", - отметил дипломат.
Грушко обратил внимание, что Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами.
"Сейчас усилиями государств НАТО эта часть Европы превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления Финляндии и Швеции. Альянс запустил в этом году миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России", - указал замглавы МИД РФ.