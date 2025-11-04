Кремль ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Разъяснения США по поводу слов американского президента Дональда Трампа относительно ядерных испытаний еще предстоит получить. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп распорядился провести ядерные испытания в США, мотивировав это тем, что аналогичные будто проводят другие страны - Россия и Китай. Что он имеет в виду, президент США ни разу не пояснил.

"Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний, - указал Песков в беседе с RT. - Более того, и Москва, и Пекин настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний".