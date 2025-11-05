Пушков: французы обвиняют Макрона в уничтожении собственной страны
Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил о глубоком недовольстве граждан Франции политикой своего президента Эммануэля Макрона. По словам парламентария, в социальных сетях активно звучит критика в адрес главы государства, исходящая не от так называемых фальшивых аккаунтов, а от самих французов, которые считают, что Макрон «хоронит» свою страну.
Пушков отметил в своём Telegram-канале, что среди критикующих много известных общественных деятелей. Он подчеркнул, что французы открыто выражают крайнюю степень разочарования действиями своего лидера.
Как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции
Парламентарий пришёл к выводу, что корень проблемы заключается в самой политике Макрона, которую он охарактеризовал как антинациональную. По его оценке, президента уже не приемлет почти вся Франция, а введённые меры по цифровому контролю не смогут восстановить его пошатнувшуюся репутацию.