Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника»

Президент России Владимир Путин наградил разработчиков подводного аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник».

«Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — сказал президент.

По его словам, разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение для народа России.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что «Буревестник» и «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью нашей страны.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с RT рассказал, какие качества ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» делают их неуязвимыми для западных систем обнаружения.