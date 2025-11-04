Кремль обратился к властям Сербии

Россия понимает, какие трудности испытывает Сербия. Однако РФ не желает, чтобы их боеприпасы применялись против российских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия», — заявил Песков.

Его слова приводит ТАСС. Помимо этого он отметил, что России не хотелось бы, что бы боеприпасы Сербии использовались против русских солдат, отреагировав таким образом на заявления президента Александра Вучича.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны, закупающие боеприпасы у Белграда, смогут направить их на любые цели, включая поддержку Украины, при этом подчеркнув приверженность Сербии военному нейтралитету. Вучич неоднократно подтверждал, что Сербия не поставляет вооружение Киеву напрямую, но допускал возможность косвенного попадания оружия туда через третьих лиц.