Путин: у России немало преданных друзей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть немало преданных друзей на планете. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава России сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.

«Уважаемые коллеги, у России немало преданных друзей. И сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств», — отметил президент.

Глава государства пояснил, что Москва признательна всем, кто видит в России надёжного партнёра.

Ранее сообщалось, что среди награждаемых — патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова писателя Александра Солженицына Наталия.