Орешкин возглавит делегацию РФ на саммите G20

Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в саммите G20 и назначил ее возглавить заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

— Направить в г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита Группы двадцати. Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации: Орешкин М. С. заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации (глава делегации), — говорится в документе.

Ранее Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Он отметил, что предсказуемость на международном нефтяном рынке — это самое главное для мировой экономики. Глава государства сказал, что Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.

