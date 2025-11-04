Кадыров обратился к россиянам

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующий пост он опубликовал 4 ноября в Telegram-канале.

Руководитель региона отметил, что этот день «символизирует сплоченность и силу российского народа, его способность преодолевать любые испытания, защищая Родину, ее честь, веру и независимость».

Политик подчеркнул, что «на протяжении веков Россия являлась и остается примером братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий». Прочным фундаментом российского общества автор назвал многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости.

По его словам, сила и великая историческая миссия россиян — в единстве.

«Мы едины в своей любви к Родине, и именно это единство делает нас непобедимыми», — написал глава республики.

Он поздравил всех граждан РФ с праздником и пожелал им здоровья, счастья, мира, благополучия и новых свершений.

