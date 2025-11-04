Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 4 ноября, поздравил сограждан с Днем народного единства.

Он почеркнул, что именно единство россиян является залогом грядущей победы страны.

— В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, наша сила, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред недавно также прокомментировал предложение пользователя социальной сети X, который озвучил идею об использовании Бельгии в качестве тестовой площадки для «Посейдона». Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отечественная армия провела успешное испытание этого подводного аппарата.

Медведев также подсчитал, что западные страны с 2022 года выделили украинским властям в лице «кровавых киевских клоунов» полтриллиона евро. Он выразил мнение, что на эти средства можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину.

Чиновник выразил мнение, что решение президента США Дональда Трампа отменить саммит в Венгрии позволяет России атаковать нужные цели на Украине без оглядки на переговоры.