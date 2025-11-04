Российский постпред при ООН Дмитрий Полянский рассказал об отношениях во всемирной организации с дипломатами с Запада и Украины.

© ZUMA / ТАСС

«С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты... вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания — стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать», — цитирует его РБК.

Полянский отметил, что в ООН сильно при этом изменилось отношение и к украинским коллегам. По его словам, нельзя сказать, что к ним относятся как к обычным политикам.

«Практически никто из украинских дипломатов, за исключением, может быть, постпреда Кислицы, на Украину не возвращается. Была даже статистика, что до 60-70%», — уточнил он.

Ранее экс-постпред Франции при ООН Жерар Аро заявил, что конфликт на Украине завершится победой России или переговорами.