В Турции заявили о главном страхе ЕС перед Путиным

Европейские лидеры боятся России, но все равно не могут признать, что президент РФ Владимир Путин одержал победы в украинском конфликте. С таким мнением выступил турецкий журналист Акиф Бюльбюль в издании Turkiye.

«Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», - написал он.

Бюльбюль уверен, что следующий раунд переговоров России и Украины пройдут в Стамбуле. И добавил, что Турция является единственной страной, которая ведет переговоры как с РФ, так и с киевским режимом.

Ранее «МК» писал, что Турция испытывает большое давление со стороны США в вопросе отказа от российской нефти. Однако Анкара не собирается сокращать торгово-экономические отношения с РФ.