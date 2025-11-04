Китай поддержал усилия России по обеспечению безопасности и суверенитета

По итогам 30-й регулярной встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики было принято совместное коммюнике, в котором зафиксирована позиция Пекина по ключевым вопросам. В документе выражается поддержка со стороны КНР усилий России, направленных на обеспечение национальной безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с официальным визитом, рассчитанным на два дня. В понедельник он совместно с председателем Госсовета КНР Ли Цяном провел юбилейную встречу в рамках установленного диалога между правительствами двух стран. В ходе мероприятия, помимо совместного коммюнике, стороны подписали пакет двусторонних документов.

Премьер Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

В опубликованном коммюнике китайская сторона особо подчеркивает свою поддержку курса России на обеспечение национального развития и процветания, а также выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

