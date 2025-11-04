Си Цзиньпин считает Михаила Мишустина хорошим другом китайского народа

Премьер-министр Михаил Мишустин завершил двухдневный визит в Китай. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином была дана оценка текущему положению двусторонних отношений.

В этом году Москва и Пекин заложили новое основание под развитие взаимовыгодного сотрудничества. Результатом переговоров лидеров двух государств в мае и сентябре стали важные решения, которые, по оценке главы российского правительства, направлены на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия стран.

"Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - обратился Мишустин к китайскому лидеру в начале встречи.

Си Цзиньпин со своей стороны высоко оценил вклад российского премьера в развитие связей между странами. "Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества", - заявил он.

Председатель КНР подчеркнул, что сотрудничество устойчиво продвигается с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие, причем на фоне турбулентной обстановки в мире: "Можно сказать, что высокий уровень стратегического взаимного доверия и тесные контакты между главами государств являются ключевой гарантией устойчивого развития всеобъемлющего стратегического партнерства".