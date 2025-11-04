Мишустин передал Си Цзиньпину пожелание от Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают журналисты.

«Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — заявил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Глава российского кабмина также подчеркнул, что по результатам майских переговоров лидеров двух стран в Москве и сентябрьских встреч в Пекине были приняты важные решения по укреплению всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия России и Китая. Он также поздравил китайского лидера с проведением Четвертого пленума ЦК КПК двадцатого созыва.

Сегодня, 4 ноября, глава правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в центре Пекина. Встреча состоялась в рамках двухдневного рабочего визита российского премьера в Китай. В переговорах приняли участие представители правительственных делегаций обеих стран, включая вице-премьеров и министров.

Ранее Мишустин посетил Ханчжоу, где прошла 30-я регулярная встреча глав правительств двух государств. По ее итогам стороны подписали пакет документов, в том числе совместное коммюнике.