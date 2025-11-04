Мишустин встретился с Си Цзиньпином

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил ТАСС.

Переговоры проходят в Большом восточном зале в Доме народных собраний. Встреча завершает двухдневный визит главы российского правительства в Китай.

Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров были подписаны около десяти документов о взаимодействии в сфере спутниковой навигации, сельскохозяйственной промышленности, ядерных материалов. Среди новых совместных проектов: освоение месторождений энергетических ресурсов, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также освоение космоса и Луны.

Премьер РФ заявил, что экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире.

Ранее сообщалось, что Китай стал отказываться от нефти из России.