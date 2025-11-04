Путин необычно себя повел, говоря про «Посейдон» и «Буревестник»: Китай удивлен

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого месяца с разницей в несколько дней сообщил про успешные испытания сразу двух передовых российских боевых систем – крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон». По словам журналистов из КНР, российский президент удивил своими действиями.

© kremlin.ru

«Запуск крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и огромной торпеды «Посейдон» навсегда изменили глобальный ландшафт безопасности. Почему Россия решила продемонстрировать свое новое оружие именно сейчас?» – задаются вопросом журналисты китайского издания Sohu.

В статье говорится, что «Буревестник» и «Посейдон» представляют собой принципиально новые виды вооружений. Их особенностью является наличие компактных ядерных энергоустановок, обеспечивающих практически безграничный потенциал. Так, «Буревестник» в ходе испытаний преодолел расстояние в 14 000 км, что является далеко не предельным значением. Следовательно, данная ракета способна поражать цели в любой точке планеты, атакуя с неожиданных направлений. Аналогично, «Посейдон» может длительное время находиться в морских глубинах, оставаясь незамеченным, прежде чем нанести сокрушительный удар.

Китайские журналисты подчеркивают, что действия России носят не демонстративный, а стратегический характер, чреватый глобальными последствиями.

В КНР с удивлением отметили, что на фоне столь значимых успехов российский лидер Владимир Путин продемонстрировал сдержанность. Его упоминание об испытаниях прозвучало в нейтральном тоне, как о рядовом событии, не требующем особого внимания, пишет АБН24.

«Путин словно намеренно снижал значимость испытаний», – констатируют китайские источники.

В чем причина подобного поведения? По мнению китайских обозревателей, Путин целенаправленно избегал организации специальной пресс-конференции, а его рассказ о «Посейдоне» и «Буревестнике» был максимально лаконичным. В результате эта стратегия оказалась эффективной. Завеса секретности, окутывающая новейшие разработки, лишь усилила интерес к ним. Мировые СМИ проявили огромный ажиотаж, что даже президент США Дональд Трамп отреагировал на это сообщением о якобы находящейся у российских берегов американской подлодке, подытожили в КНР.

