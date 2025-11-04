Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о постоянных рабочих контактах России и Венесуэлы.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные, рабочие», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, запрашивала ли Венесуэла помощь у России.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям.

В The Washington Post писали, что венесуэльский лидер на фоне давления США обратился за военной помощью к России.