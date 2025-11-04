Нарышкин заявил о восхищении «Буревестником» и «Посейдоном»

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступая в «Росатоме».

«Осознаем масштаб и значимых решаемых вами задач — как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, о которых узнал весь мир. Я имею в виду „Буревестник“ и „Посейдон“, — заявил Нарышкин, слова которого приводят РИА Новости.

Отмечается, что в ходе встречи Нарышкин передал гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ.

Гиперзвуковая ракета «Буревестник» и торпеда «Посейдон» — новейшее в России оружие — обеспечат безопасность России на десятилетия. Так российский автономный подводный аппарат «Посейдон» обладает практически неограниченной дальностью хода и способен пересекать океан для уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника.