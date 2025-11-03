В СФ вспомнили слова одного из ведущих идеологов трампизма Бэннона

Глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале процитировал слова одного из ведущих идеологов трампизма Стива Бэннона: не надо молиться на Конституцию, у Трампа есть нечто гораздо более глубокое - контракт с американским народом. Иначе "революция Трампа" не победит.

© Московский Комсомолец

По данным СМИ, Трамп охарактеризовал Путина как влиятельного руководителя, с которым опасно вступать в конфронтацию. Он упомянул, что проводил переговоры с Путиным и Си Цзиньпином по вопросам, касающимся ядерного разоружения.

По словам Трампа, он выразил убеждение в необходимости принятия мер в направлении денуклеаризации, подчеркнув, что этот вопрос активно обсуждался как с президентом Путиным, так и с председателем Си.