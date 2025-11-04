Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке сирийских беженцев из Германии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев, заявил, что тот наконец прислушался к предупреждениям о последствиях миграционных проблем для Запада.

Также он выразил надежду, что немецкий политик прислушается и к другим советам.

«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Весной в Bild писали, что ФРГ хочет договориться с новыми властями Сирии о возвращении беженцев.