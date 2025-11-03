Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо принять решение о мирных переговорах с Россией. Об этом заявил политик Армандо Мема на своей странице в социальной сети X. "Зеленский должен это осознать: наша поддержка не может быть вечной. Ему нужно принять решение о мирных переговорах, европейцы устали", - подчеркнул Мема. По словам политика, на месте президента Украины он бы полетел в Россию и договорился о мире. Также Мема написал, что экономики Италии, Финляндии и Германии серьезно пострадали из-за санкций и поддержки Киева. При этом 19-й пакет мер, по его словам, не только наносит европейской экономике больший ущерб, чем российской, но и является препятствием для мира. 2 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной рано или поздно состоится, однако говорить о точных сроках сложно из-за противодействия ряда стран Запада мирному урегулированию.