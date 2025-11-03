Хинштейн резко прокомментировал концерт Апачева в Курске

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал блогера и певца Акима Апачева, устроившего в Курске несогласованный с командованием концерт для бригады «БАРС». Хинштейн считает, что Апачев стремится отмыть «черные пятна биографии», но Донбасс и Курск «не прачечная».

В телеграм-канале Хинштейн написал, что увидел в соцсетях новость о том, что в Курск с концертом приехал блогер Аким Апачев, который известен курянам с

«плохой стороны».

«Концерт, проведённый в бригаде «БАРС-Курск», прошёл без согласования с командованием. Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть чёрные пятна на своей биографии», — написал Хинштейн.

По его словам, в бригаде «БАРС-Курск» уже сообщили, что виновные, который позволили провести это мероприятие без согласования, будут наказаны.

Ранее Апачев получил штраф за нецензурное граффити в Судже.