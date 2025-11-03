Подведены итоги первого дня визита Мишустина в КНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Он провел встречу с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, завтра предстоит диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает сайт правительства РФ.

Первый день визита проходил в городе Ханчжоу, где Мишустин встретился с Ли Цяном. Это была юбилейная, 30-я встреча глав правительств России и Китая. Мишустин передал Ли Цяну «наилучшие пожелания и слова приветствия» от президента России Владимира Путина.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», — сказал глава правительства РФ.

Он отметил, что по линии правительств выполняются все задачи, которые утвердили лидеры стран. Особое внимание уделяется расширению инвестиционного взаимодействия.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

Второй день визита пройдет в Пекине, где Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.