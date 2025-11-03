Италия рухнет полностью из-за нецелевого расходования бюджетных средств, предположила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник, 3 ноября, газета Corriere della Sera пожаловалась, что в центре Рима на Императорских форумах обвалилась средневековая башня Конти, заметила дипломат.

Захарова напомнила, что в мае текущего года МИД Италии отрапортовал о том, что «итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд».

По ее мнению, пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, «Италия рухнет вся: от экономики до башен».

Строительство Torre dei Conti началось в 850-е годы. В качестве фундамента была использована одна из экседр форума Веспасиана. Снаружи башня была облицована травертином, «позаимствованным» с античных сооружений.

В центре Рима произошло второе обрушение башни Конти

В 1203—1216 годах Папа Римский Иннокентий III, происходивший из знатного рода Конти ди Сеньи, профинансировал полную перестройку своей родовой резиденции.

Первоначально башня достигала в высоту около 50–60 метров, но после землетрясения 1348 года потеряла верхние ярусы и сохранилась лишь наполовину, оставаясь одним из символов средневекового Рима.