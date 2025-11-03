Пушков заявил о разногласиях в Евросоюзе по теме Украины

Трещины в Европейском союзе (ЕС) по вопросу об Украине будут углубляться. Таким мнением в Алексей Пушков, комментируя планы нового премьера-министра Чехии Андрея Бабиша.
Чешский политик заявил о намерении создать коалицию, в которую войдут сразу две евроскептические партии. Пушков отметил, что это вряд ли пойдет на пользу связям между Киевом и ЕС.
Он также напомнил, что Венгрия, несмотря на членство в Евросоюзе, еще раньше дала понять свое нежелание ставить помощь Украине выше собственных интересов.
Ранее Пушков прокомментировал подготовку военных маневров Финляндии у границ России. По его словам, таким образом страна хочет доказать НАТО свою полезность.