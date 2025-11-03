Стали известны планы Путина на День народного единства

В День народного единства президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«4 ноября, в День народного единства, Президент вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади», — сказано в сообщении.

До этого глава государства в приветствии участникам фестиваля «Народы России и СНГ» заявил, что День народного единства олицетворяет сплоченность общества России и преемственность поколений.

