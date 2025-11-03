Умер российский политик и правозащитник Валерий Борщев

Российский политик и правозащитник Валерий Борщев умер на 82 году жизни. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Автор закона об общественном контроле боролся с тяжелой болезнью и отказывался ложиться в больницу, поэтому из его комнаты сделали хосписную палату.

«Последний год не вставал. Но был активен. Звонил. Пытался помочь разным людям, попавшим в беду», — добавила Меркачева.

Борщев родился в 1943 году в селе Черняное Тамбовской области. После распада СССР стал депутатом Московского городского совета, затем депутатом Госдумы от партии «Яблоко».