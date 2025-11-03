Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что чем больше средств западные страны потратят на поддержку Киева, тем страшнее будет судьба правительства Украины.

Политик заметил, что западные страны в общей сложности потратили на Украину в 2022-2025 годах 0,5 трлн евро.

«С одной стороны, [это] безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистким Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно», — отметил Медведев.

Медведев пошутил про подлодку в степях Украины

По его словам, на эти средства можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину.

Вместе с тем, Соединенные Штаты за период с 2001 по 2021 год спалили в Афганистане 2,3 трлн долларов «для того, чтобы передать власть от талибов талибам».

Зампред Совбеза разъяснил, что чем больше США и ЕС потратят своих средств на поддержку «ККК», тем «страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов».

«И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию. Причем все случится, как у США в Афганистане. Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли», — резюмировал Медведев.

Напомним, что в 2022 году аналитики предлагали десятки сценариев развития конфликта. В 2025 году специалисты все чаще говорят не о гипотетическом, а о реальном крушении и распаде Украины.