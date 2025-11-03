Россия готова содействовать урегулированию ядерной сделки с Ираном

Россия готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил в интервью РИА Новости российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

При этом он подчеркнул, что поспешные шаги в данном вопросе неуместны.

«... прежде чем инициировать какие-то новации, представляется необходимым внимательно осмотреться и оценить нынешнюю ситуацию», — добавил дипломат.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что иранские власти намерены продолжать обогащение урана в мирных целях и исключают возможность обсуждения будущего своей ракетной программы.