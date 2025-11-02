Посол Израиля Гальперин завершила миссию в России

Посол Израиля в России Симона Гальперин завершила свою миссию и возвращается на родину.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства Израиля в России.

«Двусторонняя работа ведётся и она продолжится с приездом моего коллеги и друга Одеда Йосефа, который приступит к работе в начале недели», — приводятся в сообщении слова самой Гальперин.

