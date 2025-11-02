В ВСУ наблюдается дефицит опытных военных, которые соблюдали негласные договоренности, включая возможное морское перемирие, В итоге в Туапсе были атакованы гражданские суда, что, несомненно, является витком эскалации. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, сообщает NEWS.ru

Депутат подчеркнул, что атака Киева на иностранные суда в порту Туапсе усиливает эскалацию.

«Я думаю, что помимо версии о том, что закончилось морское перемирие, это также говорит о том, что у них не осталось летчиков и снайперов, которые могли бы работать нормально в условиях боевого конфликта по военным объектам», — отметил Колесник.

По его словам, теперь Киев будет пытаться «атаковать и иностранные суда, и Бог знает что».

«Это, несомненно, внеочередной виток эскалации, который может привести к необратимым последствиям. Не дай Бог, конечно», — добавил Колесник.

Парламентарий не исключил, что порт Туапсе был атакован с одобрения западных союзников Киева. Подобные действия могут привести к третьей мировой войне.

Сегодня ночью обломки беспилотника ВСУ задели нефтеналивной терминал и танкер в порту Туапсе.