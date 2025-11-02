Профильные ведомства готовят темы для переговоров Путина и Токаева

Профильные министерства и ведомства прорабатывают список тем для предстоящих 12 ноября переговоров президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"С Республикой Казахстан у нас всегда большой объем вопросов, которые обсуждаются, тем более вопросы на высшем уровне. И, конечно же, готовится не только МИД, но и другими ведомствами, министерствами список тем для переговоров между двумя лидерами", - отметил он.

Токаев ранее на саммите СНГ в Душанбе сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября. Осенью 2025 года президент Казахстана неоднократно общался по телефону с Путиным, обсуждалась, в частности, подготовка к визиту.