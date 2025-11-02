Путин помог бойцам СВО сделать общее фото в госпитале

В ходе визита в московский госпиталь президент России Владимир Путин лично содействовал организации общей фотографии с ранеными военнослужащими СВО. Об этом стало известно из кадров, показанных в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В минувшую среду глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где встретился с участниками специальной военной операции, проходящими там лечение.

Перед тем как сделать совместное фото в больничной палате, Путин сам давал указания бойцам, помогая им расположиться. Его слова "На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите" прозвучали, когда он направлял бойцов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, успокоил присутствующих относительно ракурса: "Там специальная линза, она всех берет", - сказал он. Представитель Кремля также пообещал, что на президентском сайте эта фотография будет опубликована и ее можно будет скачать.