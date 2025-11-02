Захарова ответила на обвинения Пашиняна в конфликтах Армении и Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который связал исторические проблемы между турками и армянами с деятельностью Комитета государственной безопасности (КГБ).

По ее словам, такие обвинения выглядят несостоятельными, учитывая, что КГБ был создан только в 1954 году, спустя почти 40 лет после геноцида армян в Османской империи.

«Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — объяснила Захарова.

В начале апреля агентство «Новости-Армения» писало, что в парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозицией. По предварительным данным, причиной потасовки стало предложение одного из депутатов ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Подробнее о новой конституции страны и выдвинутых предложениях — в материале «Газеты. Ru».