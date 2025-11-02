Чернышенко сделал заявление после диалога Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут системный диалог, отличающийся высоким уровнем доверия и взаимопонимания. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Зампред правительства сейчас находится с рабочим визитом в КНР. Он выступил на заседании 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Их диалог носит системный, регулярный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания», — сказал Чернышенко, комментируя общение Путина и Си Цзиньпина.

По словам вице-премьера, только в этом году лидеры встречались два раза и обсуждали торгово-экономическое сотрудничество государств.

Накануне сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3–4 ноября нанесет официальный визит в КНР.