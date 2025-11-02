Новое руководство ЮНЕСКО должно исправить ситуацию с защитой журналистов и наказанием виновных в их гибели. Только с начала 2025 года по вине Киева погибли шесть российских журналистов. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Эту дату установила Генассамблея ООН в 2013 году.

Однако, по словам Захаровой, за минувшие годы ситуация «неуклонно деградировала».

«На практике многие страны «коллективного Запада» возвели в норму сегрегацию представителей медиасферы на «своих» и «чужих». В отношении последних там без каких-либо колебаний применяются различные виды репрессий и угроз, нацеленных на зачистку информационного пространства от неугодных точек зрения», — отметила представитель МИД.

По ее словам, это и есть одна из форм беззакония и политически обусловленной вседозволенности, о прекращении которых мечтали учредители Международного дня.

Захарова напомнила, что только с начала 2025 года от рук боевиков ВСУ в результате прицельных атак погибли по меньшей мере шесть сотрудников российских СМИ: А.С.Мартемьянов, А.С.Федорчак, А.А.Панов, А.А.Прокофьева, Н.М.Гольдин, И.М.Зуев.

При этом правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие не выполняют свои обязанности должным образом, применяя выборочный подход.

Так в декабре 2024 года был опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы. В нем «сознательно были проигнорированы данные об убитых укробандеровцами российских журналистах и военкорах», отметила Захарова.