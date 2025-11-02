Нападение злоумышленников на пассажиров в поезде на востоке Англии стало еще одним трагическим примером провальной иммиграционной политики, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее британские СМИ сообщили, что полиция задержала двух мужчин по подозрению в нападении с ножами в поезде, направлявшемся в Хантингдон на востоке Англии. Журналисты заметили, что во время резни пострадали 10 человек.

«Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — констатировал Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что леволиберальная повестка, неконтролируемая миграция, снисходительность к преступникам и фейковые иностранные угрозы вместе ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и Евросоюза.

Ранее Дмитриев сообщил, что европейские страны предпринимают попытки сорвать прямой диалог между Россией и Соединенными Штатами.

По его мнению, главы государств и правительств макрорегиона желают продлить конфликт на Украине из-за «плачевности» своей экономики.