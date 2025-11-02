МИД России обвинил ООН и ЮНЕСКО в замалчивании смертей журналистов

Международные правозащитные структуры замалчивают убийства представителей масс-медиа.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

«Поразившая многосторонние правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие, политическая ангажированность выражается в сознательном замалчивании насильственных смертей представителей масс-медиа и выгораживании виновных, разрушает саму идею универсальности принципа прекращения безнаказанности, превращает подобные институты в дисфункциональные и бесполезные конструкции», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова также отметила, что безнаказанность за убийства журналистов подталкивает киевский режим к новым преступлениям.

16 октября в Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев, тяжело пострадал его коллега Юрий Войткевич.

Российская делегация призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора Ивана Зуева в Запорожской области.