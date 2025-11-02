Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

Песков заявил, что в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости
Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет.
Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал он.
Ранее Песков призвал полагаться на официальные позиции по теме саммита России и США.
По его словам, в Кремле не считают, что диалог России и США зашёл в тупик.