Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет.

Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал он.

Ранее Песков призвал полагаться на официальные позиции по теме саммита России и США.

По его словам, в Кремле не считают, что диалог России и США зашёл в тупик.