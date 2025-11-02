Песков: Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Венесуэле

Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит сейчас в Венесуэле в связи с военным давлением со стороны Соединённых Штатов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле», — передаёт его слова ТАСС.

Также Песков заявил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что администрация президента США Дональда Трампа готовится нанести удары по военным объектам Венесуэлы якобы в рамках борьбы с наркотрафиком.