В РФ высказались о просьбе президента Венесуэлы передать ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о просьбе главы Венесуэлы Николаса Мадуро предоставить ракеты и самолеты. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москву и Каракас связывают различные договорные обязательства и стороны находятся в контакте.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал он.

Ранее издание The Washington Post (WP) со ссылкой на конфиденциальные документы сообщило, что Мадуро запросил у главы России Владимира Путина ракеты, радары и модернизированные самолеты в связи с угрозой со стороны США.