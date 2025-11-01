МИД России осудил власти США за военную угрозу Венесуэле

МИД России выступил с решительным осуждением в адрес Белого дома из-за военной угрозе Венесуэле. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно обращению российского МИД, Москва осуждает применение избыточной военной силы США в Карибском бассейне. Там также указывается, что Россия поддерживает защиту национального суверенитета Венесуэлы и выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна мирной зоной.

«Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Необходимы шаги по деэскалации ситуации и содействию нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм», — сказано в сообщении МИД.

Помимо этого, ведомство также указывает, что действия США в отношении Венесуэлы нарушают как законодательство США, так и нормы международного права.

Ранее в Венесуэле совершил посадку второй российский военно-транспортный самолет Ил-76.