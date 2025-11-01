Россия ввела экономические санкции в отношении украинских министров

Правительство России ввело экономические санкции в отношении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, министра финансов страны Сергея Марченко, советника министра обороны Александра Кубракова и министра экономики Алексея Соболева.

© Вечерняя Москва

Соответствующее постановление в субботу, 1 ноября, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Свириденко Юлия Анатольевна, дата рождения — 25 декабря 1985 года, место рождения город Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР, — передает ТАСС.

1 ноября в ответ на утверждение 19-го пакет антироссийских санкций Евросоюза Москва ввела запрет на въезд для ряда представителей европейских институтов и государств. По данным МИД России, под запрет попали сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане европейских стран Евросоюза и других западных государств, которые причастны к военной помощи Украине.

10 октября правительство России ввело экономические санкции в отношении французского автомобильного концерн Renault.