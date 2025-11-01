Захарова: Россия осуждает военные провокации США в Карибском бассейне
Российская сторона решительно осуждает применение избыточной военной силы США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач", - подчеркнула она. "Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Необходимы шаги по деэскалации ситуации и содействию нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - отметила Захарова.